Acontece domingo, em Aquidauana, o Mountain Bike Lions Clube

Acontece no próximo domingo (05), em Aquidauana, o I Mountain Bike Lions Clube. A largada está prevista para às 07h30, em frente ao Lions Clube, e os participantes deverão percorrer de bicicleta uma distância total de 43 quilômetros.



O evento é uma realização da Associação Anastaciana e Aquidauanense de Ciclismo e do Lions Clube, com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Federação de Esportes e da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, e tem a parceria da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.



Serão premiados em dinheiro os cinco primeiros colocados nas categorias masculino e feminino. Ao todo serão distribuídos em premiação R$ 620,00, além de medalhas e mais sorteio de brindes para os participantes da competição.