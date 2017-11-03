Homem tem carteira furtada após deixá-la em toco na frente de hotel

Homem de 45 anos procurou a Polícia Civil de Aquidauana no início da tarde desta sexta-feira, para denunciar o furto da carteira. A vítima esqueceu o objeto em cima de um toco em frente a um hotel no Centro da cidade. Cerca de 45 minutos mais tarde, quando se deu conta, voltou e percebeu que o pertence havia desaparecido. Funcionários do hotel disseram não terem visto nenhuma movimentação suspeita.



