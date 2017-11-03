Homem tem carteira furtada após deixá-la em toco na frente de hotel

Aquidauana
Vítima esqueceu objeto por cerca de 45 minutos no local
Homem de 45 anos procurou a Polícia Civil de Aquidauana no início da tarde desta sexta-feira, para denunciar o furto da carteira. A vítima esqueceu o objeto em cima de um toco em frente a um hotel no Centro da cidade. Cerca de 45 minutos mais tarde, quando se deu conta, voltou e percebeu que o pertence havia desaparecido. Funcionários do hotel disseram não terem visto nenhuma movimentação suspeita.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS