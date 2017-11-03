Prefeitura de Aquidauana tem ponto facultativo nesta sexta-feira

A administração municipal, por força do decreto 199/2017, decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nesta sexta-feira (03). As atividades normais deverão retornar somente na próxima segunda-feira (06).

De acordo com o decreto, excetuam-se dos efeitos do presente Decreto, as atividades consideradas essenciais e aquelas que, por sua natureza, não permitem paralisação, bem como ainda aquelas que os Secretários Municipais entenderem necessárias.

As escalas de trabalho dos servidores públicos, cujos serviços ficam excetuados dos efeitos deste Decreto, serão de inteira responsabilidade dos Secretários.