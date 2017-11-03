R$ 800 mil para conclusão das obras de creches vão abrir 900 vagas

Com a intermediação do senador Pedro Chaves, o prefeito Odilon Ribeiro e o secretário municipal de Planejamento, Ronaldo Ângelo de Almeida, estiveram com a diretoria do Fundo Nacional de Educação (FNDE), em Brasília, na semana passada, para tratar da liberação de recursos bloqueados para obras em Aquidauana. O município conquistou R$ 800 mil para conclusão de obras de construção dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e cobertura de quadra esportiva em Aquidauana.



Os CMEIs que a prefeitura retomou a obra este ano são: um no Bairro Santa Terezinha, ao lado da Escola Municipal Erso Gomes; um na Vila Pinheiro; outro na Vila São Pedro; e mais um que foi finalizado recentemente, no Bairro Nova Aquidauana, que inclusive estará em funcionamento no próximo ano letivo. Ao FNDE o prefeito também apresentou a retomada da obra de cobertura da quadra de esportes com construção de vestiário no Centro Municipal de Educação Infantil Andréa Pace.



Os dados destas obras retomadas precisavam ser alimentados pela equipe da Secretaria Municipal de Planejamento de Aquidauana no Sistema de Monitoramento de Obras do FNDE (SIMEC), que é acompanhado em tempo real pelo Governo Federal.



A celeridade e precisão da equipe da prefeitura na alimentação de dados do SIMEC assegurou que, durante a reunião com a diretoria do FNDE, os técnicos conferissem a veracidade dos dados e, imediatamente, confirmassem ao prefeito Odilon Ribeiro que a prefeitura estava apta para receber R$ 800 mil reais, recurso este que estava bloqueado no FNDE e era um saldo remanescente para essas obras dos CMEIs.

Esses R$ 800 mil reais serão aplicados para na conclusão dos novos CMEIs que prefeitura retomou as obras e, com isso, a Rede Municipal de Ensino ganhará cerca de 900 novas vagas na educação infantil.



O prefeito Odilon Ribeiro agradeceu ao senador Pedro Chaves e aos técnicos do FNDE pelo atendimento e clareza no repasse de informações e orientações sobre o status das obras e recursos para Aquidauana e ponderou que mesmo diante das dificuldades financeiras que o país como um todo tem enfrentando, Aquidauana é beneficiada com novos recursos.



“Aquidauana começa a sair do cenário de obras paralisadas, do status de município inadimplente no sistema do governo federal e conquista a adimplência para novos projetos e liberação de outros recursos. Temos muito trabalho pela frente”, destacou o prefeito Odilon Ribeiro.



“Quando se trata de um pacote de obras do FNDE, basta que apenas uma obra fique em atraso em qualquer uma de suas etapas, para que os recursos sejam bloqueados e, isso, acaba por prejudicar o repasse para as demais obras e impede a aprovação de novos projetos. O prefeito Odilon, logo no início do mandato sabia que seria um grande desafio retomar as obras e desbloquear esses recursos. Mas a persistência dele, somado ao comprometimento da equipe e ao bom relacionamento da gestão em Brasília estão ajudando Aquidauana a se tornar um canteiro de obras”, explicou o secretário Ronaldo Ângelo.



Em Brasília, o prefeito também estava acompanhado do secretário de Finanças, Gustavo Lucarelli e do procurador jurídico da prefeitura, Dr. Heber Seba, que acompanharam as reuniões com o senador Pedro Chaves para demandas referentes a outras obras na cidade e a revitalização da Esplanada Ferroviária de Aquidauana.