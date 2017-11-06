Acidentes de trânsito mobilizam Equipe de Resgate e Salvamento em Aquidauana

Na tarde do último domingo (05), dois acidentes de trânsito mobilizaram a Equipe de Resgate e Salvamento de Aquidauana. Os casos ocorreram, respectivamente, na Rua Giovane Toscano de Brito, no Bairro Serraria, e na Avenida da Integração, na Ponte Nova.

Serraria

Às 15h35, duas vítimas de uma colisão entre duas motos foram atendidas pela equipe e transportadas ao PS Municipal.

Informações dão conta de que C. F. J., de 61 anos, apresentou possível fratura de tíbia, fíbula e antebraço esquerdo. A segunda pessoa envolvida, A. D. S., 55 anos, teve escoriações no rosto, no joelho e no pé esquerdo. No momento do atendimento, ambos estavam conscientes e orientados.

Ponte Nova

Às 16h13, uma vítima de um colisão entre carro e motos. O jovem W. S. S., de 21 anos, apresentava escoriações nas mãos e no antebraço direito.

No local, ele foi atendido e estava consciente. Após os primeiros-socorros, a vítima também foi transportada para o PS Municipal.