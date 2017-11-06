Chuva forte do fim de semana derruba árvore no Parque da Lagoa Comprida

Estragos
Prefeitura planeja retirar a árvore do local assim que a chuva passar
A forte chuva que atingiu Aquidauana neste fim de semana acabou gerando estragos no município.
No Parque Municipal da Lagoa Comprida, uma árvore caiu no meio da pista de corrida, interditando o local frequentemente usado por moradores para caminhadas e passeios.
De acordo com informações da nossa equipe de reportagem, a madeira, que caiu de sábado (04) para domingo (05), será retirada pela própria Prefeitura Municipal, que está esperando o cessamento da chuva no local.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS