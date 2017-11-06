Chuva forte do fim de semana derruba árvore no Parque da Lagoa Comprida

A forte chuva que atingiu Aquidauana neste fim de semana acabou gerando estragos no município.

No Parque Municipal da Lagoa Comprida, uma árvore caiu no meio da pista de corrida, interditando o local frequentemente usado por moradores para caminhadas e passeios.

De acordo com informações da nossa equipe de reportagem, a madeira, que caiu de sábado (04) para domingo (05), será retirada pela própria Prefeitura Municipal, que está esperando o cessamento da chuva no local.