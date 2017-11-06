Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 00:05

Buscar

Últimas notícias
X

Evento Esportivo

"I Mountain Bike Lions Clube" premia atletas vencedores do desafio

Evento esportivo foi realizado no domingo

Schimene Duque Weber

Publicado em 06/11/2017 às 11:17

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O “I Mountain Bike Lions Clube”, realizado no último domingo (05), premiou seus atletas vencedores nas categorias masculino e feminino. 

Na categoria feminino, Andreia Cezar de Oliveira, representante da Equipe AMDC, ganhou o primeiro lugar. Em segundo e terceiro, respectivamente, ficaram as atletas Isabela Arima, da Equipe AAAC, e Maria Alves, de Miranda.

Já na categoria masculino, em primeiro lugar ficou Anderson Lacraia, da AMDC. Em segundo lugar, Valdeir de Souza, de Miranda. Ricardo Miguel, de Maracaju, Ronaldo Ponce, da AAAC e Eduardo Macedo, também da AMDC, ficaram com terceiro, quarto e quinto lugar, respectivamente. 

Evento

A largada foi dada às 7h30, em frente ao Lions Clube de Aquidauana, na Rua Barbosa, s/n, no Jardim São Francisco III.

Ao todo, foram 43km de percurso. Os cinco primeiros colocados nas categorias masculino e feminino foram premiados com medalhas e R$ 250, R$ 150, R$ 100, R$ 70 e R$ 50, respectivamente. No local, também foram sorteados brindes para os participantes do evento esportivo.

A competição foi uma realização do Lions Clube de Aquidauana em parceria com a AAAC (Associação Anastaciana e Aquidauanense de Ciclismo). O evento também contou com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fema (Fundação de Esporte do Município de Aquidauana) e da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, e com a parceria da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo