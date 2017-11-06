"I Mountain Bike Lions Clube" premia atletas vencedores do desafio

O “I Mountain Bike Lions Clube”, realizado no último domingo (05), premiou seus atletas vencedores nas categorias masculino e feminino.

Na categoria feminino, Andreia Cezar de Oliveira, representante da Equipe AMDC, ganhou o primeiro lugar. Em segundo e terceiro, respectivamente, ficaram as atletas Isabela Arima, da Equipe AAAC, e Maria Alves, de Miranda.

Já na categoria masculino, em primeiro lugar ficou Anderson Lacraia, da AMDC. Em segundo lugar, Valdeir de Souza, de Miranda. Ricardo Miguel, de Maracaju, Ronaldo Ponce, da AAAC e Eduardo Macedo, também da AMDC, ficaram com terceiro, quarto e quinto lugar, respectivamente.

Evento

A largada foi dada às 7h30, em frente ao Lions Clube de Aquidauana, na Rua Barbosa, s/n, no Jardim São Francisco III.

Ao todo, foram 43km de percurso. Os cinco primeiros colocados nas categorias masculino e feminino foram premiados com medalhas e R$ 250, R$ 150, R$ 100, R$ 70 e R$ 50, respectivamente. No local, também foram sorteados brindes para os participantes do evento esportivo.

A competição foi uma realização do Lions Clube de Aquidauana em parceria com a AAAC (Associação Anastaciana e Aquidauanense de Ciclismo). O evento também contou com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fema (Fundação de Esporte do Município de Aquidauana) e da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, e com a parceria da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.