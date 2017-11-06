Inmet prevê pancadas de chuva e trovoadas durante toda a segunda-feira

Previsão do Tempo
Início de semana deve ser chuvoso em Aquidauana
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante toda esta segunda-feira (06), há possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas em Aquidauana.
Ainda de acordo com o Instituto, a mínima será de 20ºC e, a máxima, de 30ºC.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS