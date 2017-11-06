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Jovem motociclista foge da Polícia Militar, cai e acaba detido

Rapaz vai responder por direção perigosa e por pilotar sem habilitação

Schimene Duque Weber

Publicado em 06/11/2017 às 11:49

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Um jovem motociclista de 22 anos acabou detido na manhã desta segunda-feira (06), após fugir da Polícia Militar. A moto, uma Honda amarela, estava com documentação atrasada e, o rapaz, sem habilitação. 

De acordo com informações da equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", a PM foi abordá-lo no Centro de Aquidauana, quando ele abriu fuga até o bairro Santa Terezinha. No local, ele perdeu o controle da moto e acabou caindo, momento em que a polícia conseguiu detê-lo. 

A moto foi levada para a Agência do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) do Município. O jovem vai responder por direção perigosa e por pilotar sem habilitação.

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