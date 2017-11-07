Acidente entre carro e moto fere criança de 9 anos e mobiliza equipe do Corpo de Bombeiros

Um acidente de trânsito entre um carro e uma moto feriu uma criança de 9 anos e mobilizou a Equipe de Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana.

Informações dão conta de que, às 17h25, na Rua Teodoro Rondon, uma colisão no trânsito deixou duas pessoas feridas e interditou a Ponte Nova, que logo foi liberada.

A criança de 9 anos, identificada como I. A. A., estava na garupa da moto. Quando a equipe de socorro chegou ao local, ela já estava sem o capacete de segurança e com escoriações abrasivas no antebraço e na região lombar esquerda. A outra vítima, um jovem de 19 anos identificado como V. A. A., condutor da moto, também já estava sem o capacete e teve escoriações no tornozelo esquerdo. Para o Corpo de Bombeiros, o rapaz se queixou de dores na coxa esquerda.

As duas vítimas foram transportadas para o PS Municipal.