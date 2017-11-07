Após confusão, esposa golpeia marido com faca

Briga
Caso aconteceu na manhã da última segunda-feira (06)
Na manhã da última segunda-feira (06), no Bairro São Francisco, em Aquidauana, um caso mobilizou a Equipe de Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros do município.
A vítima, identificada como L. S. C., de 26 anos, informou que, após discussão, sua esposa teria o golpeado com uma faca. Ele apresentava um corte no dedo médio e outro no indicador da mão direita.
Ele foi atendido consciente e, em seguida, transportado para o PS Municipal.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS