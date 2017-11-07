Após confusão, esposa golpeia marido com faca

Na manhã da última segunda-feira (06), no Bairro São Francisco, em Aquidauana, um caso mobilizou a Equipe de Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros do município.

A vítima, identificada como L. S. C., de 26 anos, informou que, após discussão, sua esposa teria o golpeado com uma faca. Ele apresentava um corte no dedo médio e outro no indicador da mão direita.

Ele foi atendido consciente e, em seguida, transportado para o PS Municipal.