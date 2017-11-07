Bombeiros iniciam buscas no rio Aquidauana por mulher que desapareceu após discussão com filho

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana deu início nesta tarde às buscas pelo corpo de Naiele Farias dos Santos Azevedo, de 35 anos, mais conhecido como Neia, que despareceu ontem às 19h30. A mulher saiu de casa após discussão banal com o filho a respeito da limpeza do banheiro de casa, e não foi mais vista. As chaves do veículo dela foram encontradas na ponte nova, por isso há suspeita de que tenha caído no Rio Aquidauana. Entretanto, não é descartado que ela esteja bem, em outro local.

Conforme noticiado pelo O Pantaneiro, Neia teria chegado em casa ontem no início da noite, no Bairro Santa Terezinha, e se desentendido com o filho que não havia cumprido a tarefa de limpar o banheiro. Chateada, saiu de casa no automóvel e não voltou mais. Ela chegou a falar com familiares por telefone, mas disse que iria dar apenas uma volta. Entretanto, não retornou para o lar e, nesta manhã, o filho saiu para procurá-la.



O carro foi avistado em frente a uma oficina na Rua Antônio Leopoldo, com um bilhete que deixou todos preocupados. Não demorou para que as chaves fossem encontradas na ponte. Por este motivo, existe a hipótese de que ela tenha desaparecido nas águas. Por outro lado, pode ter apenas se afastado e não quer contato com a família neste momento. As polícias Civil e Militar também têm equipes mobilizadas no caso.