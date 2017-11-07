Chuvas adiam edição desta terça-feira da Feira da Estação Ferroviária

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fundação de Cultura e Turismo, comunicou que a edição desta terça-feira (07) da Feira da Estação Ferroviária foi adiada, pois o clima está instável e pode ocorrer chuvas a qualquer momento, fator que inviabiliza a realização do evento.

Em breve, a Prefeitura divulgará nova data e programação.