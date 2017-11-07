Chuvas adiam edição desta terça-feira da Feira da Estação Ferroviária

Comunicado
Em breve, nova data e programação
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fundação de Cultura e Turismo, comunicou que a edição desta terça-feira (07) da Feira da Estação Ferroviária foi adiada, pois o clima está instável e pode ocorrer chuvas a qualquer momento, fator que inviabiliza a realização do evento.
Em breve, a Prefeitura divulgará nova data e programação.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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