Madeira de árvore do Parque da Lagoa Comprida será reaproveitada em áreas de convivência

Após a queda de uma árvore do Parque Municipal da Lagoa Comprida no último fim de semana, como relatou a reportagem do jornal "O Pantaneiro", a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Produção e Meio Ambiente (SEDAMA), precisou encontrar uma maneira de retirar a madeira do local.

O reaproveitamento do material foi a alternativa sustentável encontrada para melhor atender às necessidades da população que frequenta o Parque em busca de lazer.

A fiscal ambiental Léia Carla Rodrigues dos Santos Larson, de 33 anos, falou com esta equipe de reportagem e explicou a ação. "Nós estamos dando um uso sustentável para esta madeira, que deve ter mais de 30 anos. Pedimos para a Secretaria de Obras da Prefeitura, eles cortaram e agora nós vamos espalhá-la pelo parque para que as pessoas não fiquem sentadas só na grama. Vamos tentar fazer alguns banquinhos para criarmos uma área de convivência por aqui", disse.

Ainda sobre o assunto, a fiscal relatou que a madeira é da espécie louro e lamentou a sua queda. "É uma pena que tenhamos perdido essa árvore, mas ao invés de queimarmos a lenha ou a jogarmos por aí, a gente vai utilizá-la no próprio parque. Fizemos uma área próxima à quadra de vôlei e uma próxima ao Viveiro, além do restante da madeira, que também será utilizada", finalizou. .