Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 00:06

Buscar

Últimas notícias
X

Alternativa Sustentável

Madeira de árvore do Parque da Lagoa Comprida será reaproveitada em áreas de convivência

O reaproveitamento do material foi a alternativa sustentável encontrada para melhor atender às necessidades da população que frequenta o Parque

Schimene Duque Weber

Publicado em 07/11/2017 às 10:21

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Após a queda de uma árvore do Parque Municipal da Lagoa Comprida no último fim de semana, como relatou a reportagem do jornal "O Pantaneiro", a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Produção e Meio Ambiente (SEDAMA), precisou encontrar uma maneira de retirar a madeira do local.

O reaproveitamento do material foi a alternativa sustentável encontrada para melhor atender às necessidades da população que frequenta o Parque em busca de lazer. 

A fiscal ambiental Léia Carla Rodrigues dos Santos Larson, de 33 anos, falou com esta equipe de reportagem e explicou a ação. "Nós estamos dando um uso sustentável para esta madeira, que deve ter mais de 30 anos. Pedimos para a Secretaria de Obras da Prefeitura, eles cortaram e agora nós vamos espalhá-la pelo parque para que as pessoas não fiquem sentadas só na grama. Vamos tentar fazer alguns banquinhos para criarmos uma área de convivência por aqui", disse.

Ainda sobre o assunto, a fiscal relatou que a madeira é da espécie louro e lamentou a sua queda. "É uma pena que tenhamos perdido essa árvore, mas ao invés de queimarmos a lenha ou a jogarmos por aí, a gente vai utilizá-la no próprio parque. Fizemos uma área próxima à quadra de vôlei e uma próxima ao Viveiro, além do restante da madeira, que também será utilizada", finalizou. . 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo