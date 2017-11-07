Terça-feira deverá ser chuvosa, prevê Inmet

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a terça-feira (07) deverá ser chuvosa em Aquidauana.

Com mínima de 21ºC e máxima de 32ºC, há possibilidades de pancadas de chuva isoladas durante todo o dia e também de trovoadas.

A umidade máxima não deve ultrapassar os 95% e, a mínima, deve permanecer em 65%.