Terça-feira deverá ser chuvosa, prevê Inmet

Previsão do Tempo
De acordo com o Instituto, há possibilidades de pancadas de chuva isoladas durante todo o dia
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a terça-feira (07) deverá ser chuvosa em Aquidauana.
Com mínima de 21ºC e máxima de 32ºC, há possibilidades de pancadas de chuva isoladas durante todo o dia e também de trovoadas.
A umidade máxima não deve ultrapassar os 95% e, a mínima, deve permanecer em 65%.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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