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Associação Pestalozzi de Aquidauana realiza "III Open de Bocha Paralímpica"

Segundo a Associação, o evento será realizado nos dias 09 e 10 de novembro

Schimene Duque Weber

Publicado em 08/11/2017 às 11:41

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A Associação Pestalozzi de Aquidauana realizará, entre os dias 09 e 10 de novembro de 2017, o III Open de Bocha Paralímpica, na qual terá a participação de várias entidades: Associação Driblando as Diferenças – ADD – Campo Grande, A Ativa – Campo Grande, APAE de Campo Grande, Maracajú, Dourados Paralimpicos, Associação Pestalozzi de Bonito e a Associação Pestalozzi de Aquidauana.

O evento contará com aproximadamente 30 atletas, nas categorias BC1, BC2, BC3 e BC4, na qual a habilidade e a inteligência tornam-se fundamentais no desenvolvimento das jogadas, haverá um verdadeiro espetáculo de alternância da vantagem, pela aplicação de técnicas e táticas adequadas e desenvolvidas a cada circunstância.

O jogo de bocha tornou-se um Esporte Paralímpico em 1984 e já está sendo praticado em mais de cinquenta países em todo o mundo. Tem como principal característica, oportunizar a prática por pessoas que apresentam grau severo de comprometimento motor e/ou múltiplo.

No Brasil a modalidade é organizada pela ANDE – Associação Nacional de Desporto para Deficientes.

É reconhecida sua origem na Grécia, quando havia a prática de lançar grandes pedras em uma pedra alvo menor, mas somente na década de 70 este esporte foi resgatado pelos países nórdicos com o fim de adaptá-lo para pessoas com deficiência.No início era voltado apenas para pessoas com paralisia cerebral, com um severo grau de comprometimento motor (os quatro membros afetados e o uso de cadeira de rodas).

Atualmente, pessoas com outras deficiências também podem competir, desde que inseridas em classe específica e que apresentem também o mesmo grau de deficiência exigida e comprovada. Ex: Distrofia Muscular Progressiva, Acidente Vascular Cerebral (A.V. C), ou dano cerebral com função motora progressiva.

O jogo de bocha é um jogo competitivo que pode ser jogado individualmente, em duplas ou em equipes e todos os eventos podem ser mistos – homens e mulheres competem juntos e igualmente.

No Brasil, o jogo de bocha ficou conhecido a partir de 1995, quando dois atletas participaram dos Jogos Parapanamericanos de Mar Del Plata, consagrando-se campeões na modalidade.

A Bocha é uma atividade complementar oferecida nesta instituição e este evento é o encerramento desse projeto que conta com os atletas que representam o Estado em Campeonatos regionais e nacionais.

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