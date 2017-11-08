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IFMS apura conduta de servidor flagrado com droga pela PM

Professor de 37 anos vai responder procedimento administrativo

Renan Nucci

Publicado em 08/11/2017 às 17:54

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O Campus de Aquidauana do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) vai instaurar procedimento administrativo para apurar a conduta do professor de 37 anos detido pela Polícia Militar na tarde de ontem, com poção de maconha nas imediações da instituição.


Segundo a PM, denúncia anônima apontava que dois indivíduos estariam em atitudes suspeitas perto da cerca de uma mata que está no entorno do IFMS. A informação é de que os homens, até então desconhecidos, eram visto no local há vários dias, chamando a atenção.


Ontem, a equipe da Rondas Ostensivas e Táticas do Interior (Rotai) foi ao local e abordou o servidor. Ele portava um pote plástico com quatro cigarros de maconha. Deste modo, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por posse de droga para consumo, já que não havia indícios de tráfico.


Por meio de nota divulgada pela assessoria de imprensa, o Campus informou estar ciente dos fatos e que já toma medidas administrativas para "apuração e posterior adoção de ações corretivas junto ao servidor, e preventivas junto a toda a comunidade acadêmica". Além disso, reiterou que não compactua com tais atitudes e que a ocorrência foi um fato isolado.
 

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