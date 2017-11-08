Perícia inicia coleta de provas em carro de mulher desaparecida

A perícia técnica da Polícia Civil iniciou nesta tarde as análises do carro de Naiele Farias dos Santos Azevedo, de 35 anos, desaparecida desde o início da noite de segunda-feira, em Aquidauana. O veículo dela foi encontrado em frente a uma oficina na Rua Antônio Leopoldo, na manhã de ontem.

Um dos objetivos da perícia é descobrir se outra pessoa esteve com a vítima no carro, por isso, um dos laudos realizados no automóvel é o papiloscópico, que pode auxiliar na identificação de pessoas por meio da impressão digital. A principal hipótese é de que a mulher tenha desaparecido no rio Aquidauana, mas outras possibilidades não são descartadas.



Conforme noticiado, Neia, como é mais conhecida, teria chegado em casa ontem no início da de segunda-feira, no Bairro Santa Terezinha, e se desentendido com o filho que não havia cumprido a tarefa de limpar o banheiro. Chateada, saiu de casa no automóvel e não voltou mais. Ela chegou a falar com familiares por telefone, mas disse que iria dar apenas uma volta. Entretanto, não retornou para o lar e, nesta manhã, o filho saiu para procurá-la.



O carro foi avistado em frente à oficina com um bilhete que deixou todos preocupados. Não demorou para que as chaves fossem encontradas na ponte nova. Por este motivo, existe a hipótese de que ela tenha desaparecido nas águas. Por outro lado, pode ter apenas se afastado e não quer contato com a família neste momento. As polícias Civil e Militar também têm equipes mobilizadas no caso.