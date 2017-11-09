Jiboia morre enquanto atravessava rua em Aquidauana

Jiboia com aproximadamente 1,5 metro de comprimento morreu enquanto atravessa o início da Rua Sete de Setembro, que dá acesso ao frigorífico Buriti, em Aquidauana. De acordo com a Polícia Militar Ambiental (PMA), como não havia marcas de agressões como pauladas, por exemplo, a suspeita é de que o animal tenha sido atropelado por algum veículo. A cobra foi encontrada no início da tarde desta quinta-feira.



Ainda de acordo com a PMA, as jiboias são presença constante naquela região, principalmente por conta da área de brejo que não fica muito distante de áreas urbanas. O bicho tem o hábito de se alimentar de pequenas criações, como galinhas e pássaros, além de roedores, mas não é considerada uma ameaça real a seres humanos.



Quando se depara com animais feridos, a PMA faz o resgate e encaminha ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) de Campo Grande. A recomendação é que, sempre que se deparar com algum bicho, a atitude mais prudente é se afastar e acionar as autoridades competentes que vão fazer a recondução ao habitat.