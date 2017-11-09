Por amor às tradições, senhora já prepara casa para a chegada do Natal

Quem passa pela Rua Estevão Alves Corrêa, no Bairro Alto, em Aquidauana, repara que o final do ano e todas as suas comemorações estão cada vez mais próximos. Isso tudo porque a casa de Terezinha de Jesus Figueiredo Moreira, de 65 anos, já está toda enfeitada para a espera da chegada do Natal.

Ela, que é natural de Corumbá e mora em Aquidauana há 60 anos, explicou que desde o início do mês está começando com os preparativos para a data. "Eu gosto muito do Natal, então, bem antes dele eu arrumo minha casa, eu decoro tudo, eu mesma faço. Acho que isso faz parte do amor e da felicidade que Deus deixou para nós nessa época. Precisamos compartilhar com os filhos, com a família... Tem gente que vem de longe participar dessa data com os amigo, com os familiares. É uma dádiva de Deus, então, nós temos que alegrar a casa", disse.





Questionada sobre a inspiração para enfeitar o local, ela disse que tudo vem dela mesma. "Essa inspiração vem da minha alegria. Eu sou uma pessoa muito alegre, tenho uma alegria muito grande no meu coração. Eu gosto de decorar, eu gosto de enfeitar, gosto de mudar as coisas de lugar. Todo ano eu mudo os enfeites. Aposento os velhos, deixo eles armazenados e vou colocando os novos. Esse ano, ainda não chegaram todos. Nós estamos esperando as encomendas chegarem para finalizarmos a decoração e deixar tudo ainda mais bonito, para nós, para a cidade, para todos que vêem a casa", explicou.

A senhora ainda disse que o imóvel já virou atração e que, todo ano, várias pessoas passam por ali, levando crianças para verem as luzes e observarem a decoração chamativa. Segundo ela, essa ação já é tradição. "Antes de voltar pra cá, eu morava lá no Posto Pioneiro. Fiquei lá 23 anos e, há 3 anos, estou aqui novamente e, nesse tempo, voltei a decorar. Mas antes de ir para o Posto, tive a casa decorada toda a vida", disse.

Dona Terezinha, como gosta de ser chamada, disse ficar feliz com o suceso do local. "Eu fico muito feliz quando os outros acham isso bonito, porque eu amo de paixão isso aqui. Quero enfeitar tudo para deixar a cidade bonita", pontuou.

Para a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", ela ainda disse que espera que a Prefeitura também faça o mesmo com a cidade. "Nós não recebemos nenhum incentivo da prefeitura, mas eu sempre espero que o prefeito enfeite as ruas e deixe tudo mais bonito, porque isso traz paz, alegria e ânimo para todo mundo", finalizou.