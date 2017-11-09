Risco de enchente traz de volta rotina de preocupação e correria em Aquidauana

O aumento do nível do rio Aquidauana e a previsão de chuva para os próximos dias deixou as autoridades de Aquidauana em alerta para o risco de enchente. Porém, quem mora às margens do rio, apesar do risco, garante estar acostumado com a rotina de preocupação e correria para desocupar os imóveis e salvar o maior número possível de bens.



Celso Ortega, de 61 anos, mora há 30 anos em uma residência na Rua Cândido Mariano, no Centro da cidade. Da varanda ele observa o movimento da água e torce para que as cheias não cheguem. Nascido em áreas alagadas do Pantanal, considera normal ter que correr às pressas para salvar móveis, mas garante que às vezes se desgasta com isso.



"A última enchente que chegou na minha casa foi em 1990. Na época destruiu tudo. Quando comprei aqui, comprei sabendo que haveria este risco e sempre que percebo a água se aproximando, corro para tirar tudo lá debaixo e guardar o carro em outro lugar", disse o pantaneiro. "Para quem está acostumado, não tem perigo", completou.



Juarcy Moreira Furtado, de 69 anos, mora há pelo menos 25 anos na região e diz que só fica no prejuízo quem é preguiço. Para ela, o rio dá sinais claros de que está enchendo e "avisa" que é hora de sair. "O rio não enche da noite para o dia. Leva de um a dois dias, e dá tempo de se precaver e salvar as coisas. Aqui, a última enchente que se aproximou da minha casa foi a de 2015, mas nem um pano de chão ficou molhado".



Alerta



O risco de enchente no rio Aquidauana por conta das fortes chuvas que caíram e dos temporais previstos para Aquidauana e região, colocou em alerta todas as autoridades do município. Nesta manhã, a prefeitura promoveu reunião com representantes das secretarias de Assistência Social, Obras, Educação, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para definir estratégias caso o nível do rio continue a subir.