Aquidauana será contemplada com equipamentos resfriadores de leite

O Governo de Mato Grosso do Sul entregará 26 resfriadores de leite para 24 municípios do Estado e Aquidauana será uma das cidades contempladas. A solenidade de repasse será realizada na segunda-feira (13) em Campo Grande, às 14h no Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer (Cepaer), situado na saída para Rochedo, ao lado da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Os equipamentos foram adquiridos através de dois convênios com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a Caixa Econômica Federal (CEF). Juntos, os dois contratos somam quase meio milhão de reais em recursos investidos em equipamentos que beneficiarão diretamente os pequenos produtores de leite.

Dos 26 resfriadores que serão entregues, 11 possuem capacidade para armazenar mil litros de leite e os outros 15 para armazenamento de dois mil litros.

Além de Aquidauana, os municípios contemplados são Nova Andradina, Anaurilândia, Brasilândia, Glória de Dourados, Ivinhema, Naviraí, Nioaque, Paranaíba, Rio Verde, Santa Rita do Pardo, Alcinopólis, Angélica, Bandeirantes, Bataguassu, Camapuã, Cassilândia, Deodápolis, Figueirão, Juti, Mundo Novo, Paranhos, Três Lagoas e Chapadão do Sul.

*Com informações da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer)