Autoridades comparecem à cerimônia de posse de aprovados em Concurso Público

A cerimônia de posse dos aprovados em Concurso Público de Prova de Títulos/2016, através do edital 026/2017, foi realizada na manhã desta sexta-feira (10), no SINPRECAM (Sindicato dos Servidores da Prefeitura e Câmara de Aquidauana), em Aquidauana.

Nesta terceira chamada, foram convocados 102 candidatos aprovados para a fase de exames médicos e apresentação de documentos, que aconteceu no mês de outubro. Destes, 23 não se apresentaram em tempo hábil ou abdicaram, e 79 candidatos estão aptos para tomar posse.

O Governo Municipal informou, ainda, que nova chamada está sendo preparada, desta vez para atender a demanda de diversas secretarias.

Solenidade

O concurso tinha por objetivo suprir a demanda existente dentro da Prefeitura, melhorando o atendimento à população.

De acordo com o diretor-presidente do SINPRECAM, Enio Penajo, a realização do concurso é fruto de insistência do Sindicato. "No ano passado, o SINPRECAM lutou muito para que esse concurso acontecesse e ele aconteceu. Gostaria de agradecer a todos que foram nossos parceiros e quero dizer a vocês que, ao tomarem posse, venham até o sindicato e filiem-se, porque a partir do momento em que vocês fazem isso, dão força para nós para que possamos lutar por melhorias para vocês", disse.

Na ocasião, ele também falou sobre algumas das conquistas do sindicato. "Há mais ou menos 13 anos, estávamos reivindicando uma tabela salarial. No ano passado, nós conseguimos vencer e a tabela está aí. Mais uma luta nossa. Ainda vamos conversar com o nosso prefeito para tentarmos conseguir outra tabela, mesmo que seja parcelado por 3 ou 4 anos", finalizou.

O Secretário de Planejamento da Prefeitura de Aquidauana, Euclides Nogueira Júnior, também estava presente no evento e falou sobre a realização do concurso. "Essa é mais uma conquista dessa gestão. Estamos empossando, hoje, mais 79 funcionários. Talvez, hoje, seja o dia em que mais tivemos diversidade de cargos. São 20 novos cargos que estamos inserindo na Prefeitura: 8 agentes administrativos, 12 auxiliares de serviços gerais, 7 vigias, 2 assistentes sociais, 3 atendentes sociais, 1 monitor educacional, 2 técnicos de enfermagem, 2 cirurgiões dentistas, 1 enfermeiro, 1 enfermeiro de ESF, 1 farmacêutico, 1 médico veterinário, 1 agente comunitário de saúde, 1 motorista nível I, 1 motorista nível II, 1 operador de máquinas, 14 garis, 17 trabalhadores braçais, 1 fiscal de obras e postura e 1 turismólogo", disse.

Sobre o assunto, ele continuou. "Das 400 vagas que tínhamos disponíveis, estamos fechando, hoje, 307 empossados na prefeitura. Estamos atingindo a casa de 77% de posse, e não acaba aqui. Ainda temos previsto para esse ano a posse de 34 novos servidores, fechando assim o concurso com uma realização de 86% no ano de 2017", finalizou.

O Prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro (PSDB), esteve presente na solenidade e aproveitou a oportunidade para agradecer ao apoio que vem recebendo da administração pública. "Não tenham dúvida da vontade e da seriedade de um governo que quer fazer dar certo. Nessa crise, eu vejo que Aquidauana parece estar respirando novos ares, e isso é possível com a nossa união. Todos tem nos ajudado muito. Eu quero dar as boas-vindas aos empossados, espero que vocês cumpram o papel de bons servidores públicos", disse.

Ele também falou sobre a conduta dos servidores."Hoje, a administração pública se modernizou. Nós temos uma comissão de avaliação de funcionários. Eu convido vocês a se juntarem à nossa gestão: denunciem aquilo que vêem de errado, denunciem o mau funcionário, denunciem secretário que não aparece para trabalhar. Nós não estamos aqui para acobertar ninguém. O Brasil mudou e acabou a brincadeira", pontuou.

Em entrevista feita pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", o prefeito falou sobre as melhorias que o novo quadro de funcionários trará para a administração do município. "Eu acredito que a condição do nosso trabalho, que é servir a população, vai melhorar muito. O concurso público é uma espécie de seleção e isso faz com que o nosso serviço melhore cada vez mais, cada vez menos com influências políticas. Isso aqui demonstra maturidade", finalizou.

*Foto: Luiz Guido Junior