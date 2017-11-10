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Cejar tem evento nesta noite com apresentações e comidas típicas

Escola celebra 40 anos de Mato Grosso do Sul

Renan Nucci

Publicado em 10/11/2017 às 16:47

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A Escola Cejar de Aquidauana realiza logo mais, a partir das 19 horas, evento especial aberto ao público, em comemoração aos 40 anos de Mato Grosso do Sul. Estão previstas apresentações culturais, trabalhos  escolares pautados no desenvolvimento cultural e dos biomas do estado, bem como na influência de outros povos na miscigenação local. Também será servido comidas típicas.

De acordo com a professora Tais Mendes Carneiro, os principais envolvidos nas atividades são alunos da  Educação de Jovens e Adultos (EJA), que realizaram projeto dividido em vários estudos sobre o estado. A base foi a serra de Maracaju e tudo o que ela representa, juntamente com a microrregião de Aquidauana e a macrorregião do Pantanal, utilizando temáticas variadas.

Os grupos foram dividos em estandes que vão apresentar ao público presenta particularidades de cada local, como a influência paraguaia e nordestina na cultura, com comidas típicas, exposições de obras de Humberto Espíndola e Conceição dos Bugres, relevo, geologia e bioma da serra, folclore pantaneiro e a importância da preservação do ecossistema do MS.

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