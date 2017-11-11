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Boliviano ganha a vida fazendo malabares em semáforos por todo o Mato Grosso do Sul

Cena chama a atenção de quem transita pelas ruas

Schimene Duque Weber

Publicado em 11/11/2017 às 12:15

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Uma cena chama a atenção de quem para nos semáfaros da cidade. Artistas, geralmente estrangeiros, fazendo malabarismo durante o "sinal vermelho" para, no final da apresentação, pedirem algumas moedas que, de pouco em pouco, muitas vezes formam seus sustentos.

Este é o caso de Nauele Eduardo Carvajal, de 27 anos, que veio de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Em Aquidauana, ele fica na Rua Teodoro Rondon, no cruzamento com a Rua Cândido Mariano. Com sotaque embaralhado, ele diz que saiu de casa para fazer malabarismo. "A primeira viagem que fiz, tinha 21 anos, mas comecei a me dedicar mais nisso há um ano e meio. Viajando são 3 anos e, com malabares, há um ano e meio", explicou.

Ele, que viaja sempre de carona ou ônibus com outros artistas que fazem o mesmo, ainda contou um pouco sobre sua experiência. "Eu não ganho muito, mas não passo necessidade. Quando preciso comer, vou em lugares mais econômicos, onde o povo é mais receptivo. Sempre falam sobre crise, mas quem é trabalhador sempre consegue alguma coisa. Aqui, a cidade é pequena, não tenho muito tempo, mas as pessoas são tranquilas comigo, mesmo sendo novo por aqui", finalizou.

Um dos motoristas que transitavam pelo local, identificado como Magno Lima, falou que a atividade é interessante. "Isso aí é legal e interessante para quem fica observando. Os caras que fazem isso tem muita coragem, porque a qualquer momento pode acontecer um acidente, mas eles insistem ali. É preciso ter coragem!", enfatizou.

Uma pedestre que caminhava pela rua, identificada como Marlene Lopes, falou um pouco sobre a arte. "São uns meninos que enfeitam a cidade. Eles têm um dom guardado e sabem aproveitá-lo, curtindo a vida", pontuou.

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