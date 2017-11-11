Inmet prevê chuva em áreas isoladas neste sábado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê, para este sábado, pancadas de chuva isoladas e probabilidade de trovoadas, principalmente durante os períodos matutino e vespertino.

Com temperatura mínima em 20ºC e máxima de 30ºC, a tendência é de que o clima seja estável, ainda que com a possível chuva que continua caindo em Aquidauana.