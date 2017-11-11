Inmet prevê chuva em áreas isoladas neste sábado

Meteorologia
De acordo com o Instituto, o dia deverá ser nublado
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê, para este sábado, pancadas de chuva isoladas e probabilidade de trovoadas, principalmente durante os períodos matutino e vespertino.
Com temperatura mínima em 20ºC e máxima de 30ºC, a tendência é de que o clima seja estável, ainda que com a possível chuva que continua caindo em Aquidauana.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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