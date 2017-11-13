Com três multas e CNH suspensa, motorista é preso por embriaguez

Aquidauana
Autor dirigia fazendo zigue-zague pela Rua Bichara Salamene, no Bairro Serraria
Homem de 43 anos foi preso pela Polícia Militar de Aquidauana na tarde desta segunda-feira, por embriaguez ao volante. O autor, que estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa por conta de três multras graves, dirigia fazendo zigue-zague em um GM Corsa, pela Rua Bichara Salamene, no Bairro Serraria.
Após denúncia, a PM foi até o local e conseguiu interceptar o autor. Ele apresentava odor etílico, olhos avermelhados e fala enrolada. Ele disse que estava no distrito de Camisão, em Aquidauana, e seguia para o assentamento São Manoel, em Anastácio. O veículo foi encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran.
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Paralisação
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