Com três multas e CNH suspensa, motorista é preso por embriaguez

Homem de 43 anos foi preso pela Polícia Militar de Aquidauana na tarde desta segunda-feira, por embriaguez ao volante. O autor, que estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa por conta de três multras graves, dirigia fazendo zigue-zague em um GM Corsa, pela Rua Bichara Salamene, no Bairro Serraria.



Após denúncia, a PM foi até o local e conseguiu interceptar o autor. Ele apresentava odor etílico, olhos avermelhados e fala enrolada. Ele disse que estava no distrito de Camisão, em Aquidauana, e seguia para o assentamento São Manoel, em Anastácio. O veículo foi encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran.