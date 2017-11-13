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Aquidauana

Cursos aumentam competitividade no mercado de trabalho

Qualificação é oferecida por meio de parceria entre prefeitura e outras entidades

Renan Nucci

Publicado em 13/11/2017 às 15:43

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Foram encerrados na semana passada, em Aquidauana os cursos de Floricultura, Jardinagem e Paisagismo, realizados pela Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), via Programa Geração de Renda em parceria com Sindicato Rural de Aquidauana e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.


Os participantes deste curso ofertado na Smas são jovens, que mesmo diante da extensa jornada de estudos, driblam as dificuldades de tempo e cansaço e estão buscando se profissionalizar para conquistar uma renda extra e ajudar no custeio das despesas da família. 


Os cursos oferecidos têm atendido inúmeras pessoas no município e são de grande importância para o auxílio da renda familiar das famílias participantes da capacitação profissional. "Os cursos na área de paisagismo e jardinagem são novidade na região. Podermos firmar via prefeitura parcerias e proporcionar que jovens, homens e mulheres da nossa cidade tenham a oportunidade de fazer esses cursos gratuitamente, aprender uma nova profissão e saber com a nova profissão as pessoas podem garantir uma renda extra para família é motivador para gestão e um incentivo para novas parcerias e cursos na cidade", afirmou o secretário de Assistência Social, Marcos Chaves.


A Prefeitura de Aquidauana desde o início do ano tem buscado colocar em prática políticas públicas voltadas ao trabalho e geração de renda por meio de cursos de capacitação profissional, de forma que estes atendam moradores de todos os bairros da cidade.


Serviços

Mais informações sobre os cursos que a Secretaria Municipal de Assistência Social oferta, os interessados podem procurar unidade do Geração de Renda ou Sindicato Rural.

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