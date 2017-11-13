Professora perde controle da direção e capota veículo na MS-450

Professora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), de 31 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros depois de capotar o veículo modelo Gol por volta das 12h30 desta segunda-feira, na rodovia MS-450, em Aquidauana. A vítima, que sofreu escoriações e reclamava de dores abdmoniais, afirmou ter perdido o controle da direção em uma curva e saído da pista. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro local e não corre risco, apesar do susto.