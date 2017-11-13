Professora perde controle da direção e capota veículo na MS-450

Aquidauana
Professora sofreu escoriações e não corre riscos
Professora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), de 31 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros depois de capotar o veículo modelo Gol por volta das 12h30 desta segunda-feira, na rodovia MS-450, em Aquidauana. A vítima, que sofreu escoriações e reclamava de dores abdmoniais, afirmou ter perdido o controle da direção em uma curva e saído da pista. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro local e não corre risco, apesar do susto.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS