Semana deve começar sem chuva, diz Inmet

Previsão do Tempo
De acordo com o Instituto, o céu deverá permanecer aberto durante toda a segunda-feira (13)
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta semana deve começar sem chuva em Aquidauana, diferente do que aconteceu na semana passada, onde o município registrou pancadas isoladas de chuva durante toda a semana.
A temperatura mínima deverá ser de 20ºC, enquanto a máxima deve permanecer em 37ºC, com pequenas tendências de elevação durante todo o dia.
Com ventos fracos e moderados, a segunda-feira (13) promete ser quente.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS