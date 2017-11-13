Semana deve começar sem chuva, diz Inmet

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta semana deve começar sem chuva em Aquidauana, diferente do que aconteceu na semana passada, onde o município registrou pancadas isoladas de chuva durante toda a semana.

A temperatura mínima deverá ser de 20ºC, enquanto a máxima deve permanecer em 37ºC, com pequenas tendências de elevação durante todo o dia.

Com ventos fracos e moderados, a segunda-feira (13) promete ser quente.