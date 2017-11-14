Apesar do feriado, haverá expediente amanhã na Casa do Trabalhador

Mutirão
Atendimento será no horário das 7h30 às 13h30
Amanhã é um dia de descanso para muitos brasileiros. É o feriado nacional de 15 de novembro, alusivo à Proclamação da República. Mesmo assim, a Casa do Trabalhador de Aquidauana, numa ação local da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) realizará atendimento especial, abrindo as portas logo cedo para atender a comunidade.
Segundo a Funtrab divulgou em nota, o mutirão acontecerá em todo o Estado, visando prestar atendimento para minimizar a possível demanda reprimida nos municípios. Assim, em Aquidauana, a Casa do Trabalhador estará aberta para atendimento amanhã, 15, no horário das 7h30 às 13h30. Estarão disponíveis os serviços de: Cadastro do Trabalhador, Balcão de Emprego, Seguro Desemprego e Microcrédito.
Mato Grosso do Sul tem cerca de 120 mil trabalhadores desempregados e o nosso intuito é facilitar a busca desses trabalhadores por uma oportunidade de emprego. Para isso os servidores públicos farão uma força tarefa para captação de vagas de empregos com os empresários.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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