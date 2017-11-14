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Felipe Orro vistoria obras de pavimentação na Estrada Parque

A ordem de serviço para início dos trabalhos de pavimentação foi assinada em agosto

Renan Nucci

Publicado em 14/11/2017 às 16:05

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O deputado estadual Felipe Orro vistoriou as obras de pavimentação da Estrada Parque, que integrará os distritos aquidauanenses de Camisão e Piraputanga até o distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti. A execução do serviço é pleito do parlamentar desde que ainda era prefeito de Aquidauana.

A ordem de serviço para início dos trabalhos de pavimentação foi assinada em agosto, no distrito de Piraputanga, com a presença do governador Reinaldo Azambuja. Três meses depois, a empresa responsável pela obra está finalizando a drenagem em alguns pontos dos 18,5 quilômetros que serão asfaltados, e já iniciou a aplicação de bica corrida, que é um conjunto de britas, pedrisco e pó de pedra que preparam o solo para receber a lama asfáltica.

Felipe Orro comemora o início dos trabalhos e o fato da obra estar cumprindo com o cronograma estabelecido. "É um sonho antigo da região. Há muitos anos, desde prefeito, lutei por isso. E agora, como deputado, reivindiquei esta obra desde o início do mandato. Fico feliz de ver o serviço iniciado e dentro de alguns meses ela já estará pronta, beneficiando toda a região", comentou o deputado.

Para o deputado Felipe Orro, a Estrada Parque fomentará o turismo, mas também beneficiará diversos outros segmentos. "É uma obra importante para o turismo da região, mas também para produtores rurais e estudantes. Vamos integrar esta que é uma das mais belas regiões de Mato Grosso do Sul".

Ademir, proprietário de um restaurante no distrito de Piraputanga, comemora o andamento da obra. "Essa pavimentação beneficiará e muito nosso distrito. As pessoas terão mais facilidades para chegar até nossa região e temos a expectativa de ver o movimento em Piraputanga crescer bastante".

A ordem de serviço para pavimentação de 18,5 quilômetros da Estrada Parque, que liga o distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti, a Piraputanga e Camisão, em Aquidauana, foi assinada em agosto pelo governador Reinaldo Azambuja e demandará investimentos no valor de R$ 17,6 milhões. O Governo do Estado trabalha para concluir o trecho até dezembro de 2018.

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