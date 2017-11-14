Homem sofre acidente de moto após não ver lombada na Duque de Caxias

Na noite da última segunda-feira (13), um homem identificado como A. C. C., de 40 anos, sofreu um acidente de moto na Rua Duque de Caxias, em frente ao Mercado Jr, no bairro Cidade Nova.

Informações dão conta de que ele não teria visto a lombada no asfalto e, no momento em que passou por ela, rampou e perdeu o equilíbrio da motocicleta. A instabilidade fez com que ele caísse no chão.

A Equipe de Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada e, quando chegaram ao local, socorreram o homem que se queixava de muita dor no ombro direito e apresentava escoriações na perna direita e na mão esquerda.

A vítima foi encaminhada para que os procedimentos médicos pudessem ser realizados.

*Foto: Luiz Guido Junior