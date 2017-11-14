Inmet prevê terça-feira ensolarada em Aquidauana

Meteorologia
Temperatura máxima não deverá ultrapassar os 36ºC
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê mais um dia de Sol para Aquidauana. De acordo com os dados registrados, a terça-feira (14) terá o céu aberto durante todo o dia.
Com ventos que variam entre fracos, moderados e com rajadas, a temperatura mínima será de 17ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 36ºC.
A tendência é de que as temperaturas variem em nível elevado.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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