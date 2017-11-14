Inmet prevê terça-feira ensolarada em Aquidauana

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê mais um dia de Sol para Aquidauana. De acordo com os dados registrados, a terça-feira (14) terá o céu aberto durante todo o dia.

Com ventos que variam entre fracos, moderados e com rajadas, a temperatura mínima será de 17ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 36ºC.

A tendência é de que as temperaturas variem em nível elevado.