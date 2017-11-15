Confira os serviços que estarão disponíveis para a população durante o feriado

No dia 15 de novembro é comemorada a Proclamação da República e, por isso, o calendário brasileiro presenteia o povo com mais um feriado, faltando 46 dias para o fim de 2017.

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" apurou o que fecha e o que abre nesta quarta-feira, uma vez que muitas pessoas pretendem passar a data saindo um pouco da rotina, resolvendo assuntos pendentes e/ou descansando.

Confira, abaixo, a lista:

Casa do Trabalhador - de 7h30 às 13h30;

Bancos - não vão abrir;

Casas Lotéricas - não vão abrir;

Polícia Civil - não vai abrir;

Agência dos Correios - não vai abrir;

Fórum - não vai abrir;

Mr. Fogões e Refrigerações - aberto até 12h;

Laboratório de exame de sangue - não vai abrir;

Farmácia Popular - aberta até 12h;

Casa e Cozinha (R$1,99) - aberta até 12h;

Loja Gazin - não vai abrir;

Loja Avenida - de 9h às 14h;

Loja Nacional - não vai abrir;

Ótica - não vai abrir;

Pé de Pimenta - não vai abrir;

Cacau Show - não vai abrir;

Chiquinho Sorvetes - abre a partir de 14h;

Duda Jóias - de 8h30 às 12h;

Center Modas - não vai abrir;

Loja Essencial - não vai abrir;

Loja Ki Barato - não vai abrir;

Loja Desafio - não vai abrir;

Loja Pernambucanas - abre a partir de 13h;

Loja Magazine Luiza - não vai abrir;

Shopping Barrakech - aberto a partir de 12h.

Os serviços voltam à funcionalidade normal a partir de quinta-feira (16).