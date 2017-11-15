Confira os serviços que estarão disponíveis para a população durante o feriado

Feriado
Equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" apurou o que fecha e o que abre nesta quarta-feira (15)
No dia 15 de novembro é comemorada a Proclamação da República e, por isso, o calendário brasileiro presenteia o povo com mais um feriado, faltando 46 dias para o fim de 2017.
A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" apurou o que fecha e o que abre nesta quarta-feira, uma vez que muitas pessoas pretendem passar a data saindo um pouco da rotina, resolvendo assuntos pendentes e/ou descansando.
Confira, abaixo, a lista:
Casa do Trabalhador - de 7h30 às 13h30;
Bancos - não vão abrir;
Casas Lotéricas - não vão abrir;
Polícia Civil - não vai abrir;
Agência dos Correios - não vai abrir;
Fórum - não vai abrir;
Mr. Fogões e Refrigerações - aberto até 12h;
Laboratório de exame de sangue - não vai abrir;
Farmácia Popular - aberta até 12h;
Casa e Cozinha (R$1,99) - aberta até 12h;
Loja Gazin - não vai abrir;
Loja Avenida - de 9h às 14h;
Loja Nacional - não vai abrir;
Ótica - não vai abrir;
Pé de Pimenta - não vai abrir;
Cacau Show - não vai abrir;
Chiquinho Sorvetes - abre a partir de 14h;
Duda Jóias - de 8h30 às 12h;
Center Modas - não vai abrir;
Loja Essencial - não vai abrir;
Loja Ki Barato - não vai abrir;
Loja Desafio - não vai abrir;
Loja Pernambucanas - abre a partir de 13h;
Loja Magazine Luiza - não vai abrir;
Shopping Barrakech - aberto a partir de 12h.
Os serviços voltam à funcionalidade normal a partir de quinta-feira (16).
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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