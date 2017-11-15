Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 00:13

Buscar

Últimas notícias
X

Feriado

Confira os serviços que estarão disponíveis para a população durante o feriado

Equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" apurou o que fecha e o que abre nesta quarta-feira (15)

Schimene Duque Weber

Publicado em 15/11/2017 às 10:20

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

No dia 15 de novembro é comemorada a Proclamação da República e, por isso, o calendário brasileiro presenteia o povo com mais um feriado, faltando 46 dias para o fim de 2017. 

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" apurou o que fecha e o que abre nesta quarta-feira, uma vez que muitas pessoas pretendem passar a data saindo um pouco da rotina, resolvendo assuntos pendentes e/ou descansando.

Confira, abaixo, a lista:

Casa do Trabalhador - de 7h30 às 13h30;

Bancos - não vão abrir;

Casas Lotéricas - não vão abrir

Polícia Civil - não vai abrir;

Agência dos Correios - não vai abrir;

Fórum - não vai abrir;

Mr. Fogões e Refrigerações - aberto até 12h;

Laboratório de exame de sangue - não vai abrir;

Farmácia Popular - aberta até 12h;

Casa e Cozinha (R$1,99) - aberta até 12h;

Loja Gazin - não vai abrir;

Loja Avenida - de 9h às 14h;

Loja Nacional - não vai abrir;

Ótica - não vai abrir;

Pé de Pimenta - não vai abrir;

Cacau Show - não vai abrir;

Chiquinho Sorvetes - abre a partir de 14h;

Duda Jóias - de 8h30 às 12h;

Center Modas - não vai abrir;

Loja Essencial - não vai abrir;

Loja Ki Barato - não vai abrir;

Loja Desafio - não vai abrir;

Loja Pernambucanas - abre a partir de 13h;

Loja Magazine Luiza - não vai abrir;

Shopping Barrakech - aberto a partir de 12h.

Os serviços voltam à funcionalidade normal a partir de quinta-feira (16).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo