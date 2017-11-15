Fenômeno que cria arco-íris ao redor do sol impressiona internautas

Conhecido como halo (coroa em Inglês) solar, o arco-irís formando ao redo do sol chama a atenção de internautas de Aquidauana e Anastácio, nesta quarta-feira. As pessoas compartilham fotos nas redes sociais, impressionadas com o fenômeno que tem sido registrado em outras regiões do país desde ontem. A foto ao lado foi tirada por Rafael Lima Pelicioni, leitor do O Pantaneiro.

De acordo com o Portal Clima Tempo, especializado em meteorologia, o halo solar é um dos fenômenos ópticos que ocorrem a partir da interação da luz solar com as nuvens. Neste caso, os pequeninos cristais de gelo que formam as nuvens cirrustratos funcionam como prismas.

Quando a luz do sol passa por estes cristais é separado nas diversas cores. Como a nuvem envolve todo o disco solar, essa interação acontece em todas as direções, o que cria o círculo colorido ao redor do sol. A formação do halo solar indica que o céu está com uma camada de nuvens cirrustratos, mas estas nuvens não provocam chuva.