Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 00:13

Buscar

Últimas notícias
X

Região

Fenômeno que cria arco-íris ao redor do sol impressiona internautas

Moradores de Aquidauana e Anastácio compartilham fotos do halo solar nas redes sociais

Renan Nucci

Publicado em 15/11/2017 às 13:44

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Conhecido como halo (coroa em Inglês) solar, o arco-irís formando ao redo do sol chama a atenção de internautas de Aquidauana e Anastácio, nesta quarta-feira. As pessoas compartilham fotos nas redes sociais, impressionadas com o fenômeno que tem sido registrado em outras regiões do país desde ontem. A foto ao lado foi tirada por Rafael Lima Pelicioni, leitor do O Pantaneiro.

De acordo com o Portal Clima Tempo, especializado em meteorologia, o halo solar é um dos fenômenos ópticos que ocorrem a partir da interação da luz solar com as nuvens. Neste caso, os pequeninos cristais de gelo que formam as nuvens cirrustratos funcionam como prismas. 

Quando a luz do sol passa por estes cristais é separado nas diversas cores. Como a nuvem envolve todo o disco solar, essa interação acontece em todas as direções, o que cria o círculo colorido ao redor do sol. A formação do halo solar indica que o céu está com uma camada de nuvens cirrustratos, mas estas nuvens não provocam chuva.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo