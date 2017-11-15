Motociclista sofre acidente ao bater em capivara na MS-450

Um acidente inusitado na rodovia MS-450 mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros de Aquidauana na tarde da última terça-feira (14), por volta das 15h30.

Um jovem de 20 anos, que estava pilotando uma moto, modelo Honda Biz, de cor cinza, com um garupa, de 32 anos, bateu em uma capivara que transitava a rodovia e acabou destruíndo a parte de frente da motocicleta.

A equipe de Resgate e Salvamento foi acionada e compareceu ao local para atender as vítimas. O piloto sofreu escoriações nos braços e nos joelhos, enquanto o passageiro fraturou o pulso direito e apresentava cortes no nariz e na boca, além de também ter escoriações nos braços e nos joelhos.

Ambos foram socorridos e encaminhados para os devidos procedimentos médicos.