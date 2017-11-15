Segundo Inmet, feriado em Aquidauana deverá ser ensolarado

Meteorologia
A umidade máxima do dia será de 70%, enquanto a mínima não será menor que 25%
De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta quarta-feira (15) de feriado deverá ser ensolarada.
Em Aquidauana, a mínima será de 17ºC, enquanto a máxima será de 38ºC. Dados do Instituto apontam temperaturas com tendências de ligeiras elevações, o que significa que elas podem ser um pouco maiores do que o previsto.
O boletim meteorológico do Inmet não aponta possibilidade de chuva.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
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