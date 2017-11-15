Segundo Inmet, feriado em Aquidauana deverá ser ensolarado

De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta quarta-feira (15) de feriado deverá ser ensolarada.

Em Aquidauana, a mínima será de 17ºC, enquanto a máxima será de 38ºC. Dados do Instituto apontam temperaturas com tendências de ligeiras elevações, o que significa que elas podem ser um pouco maiores do que o previsto.

O boletim meteorológico do Inmet não aponta possibilidade de chuva.