Banda principal do CEJAR participa de concurso em Corumbá

A banda principal da EE Coronel José Alves Ribeiro (CEJAR) de Aquidauana, denominada "Professor Gerson Carlos Luz" participará, no próximo sábado (18), do concurso "Copa Pantanal de Bandas e Fanfarras da Juventude", em Corumbá.

De acordo com o professor Valnor Siqueira Torres, responsável pela coordenação da banda, falou sobre o repertório que será apresentado no torneio. "Nós vamos tocar 'Tempo de Alegria', da Ivete Sangalo, uma música da Banda Eva e 'Não Quero Dinheiro', do Tim Maia", disse.

Copa

Conforme informações divulgadas pelos realizadores do concurso, o evento terá a participação de mais de 20 agremiações, representando quatro cidades de Mato Grosso do Sul e uma cidade de Mato Grosso.

O evento tem como objetivo estimular a organização de Bandas e Fanfarras, contribuir para a formação social, formação cultural e artística, desenvolver espírito de equipe, além de contribuir para o desenvolvimento do espírito de responsabilidade e respeito individual e comunitário.

A competição será realizada a partir de 15h, no Ginásio Poliesportivo da Rua Porto Carrero. A entrada é um quilo de alimento não perecível.