Caixa abre negociação especial de dívidas em Aquidauana e Anastácio

A Caixa Econômica Federal lançou a campanha #QUITAFACIL nas cidades de Anastácio e Aquidauana. A iniciativa, que tem como objetivo facilitar aos clientes a regularização de contratos em atraso, estará disponível com descontos especiais até o dia 30/12/2017.

Poderão participar clientes Pessoa Física e Jurídica que possuam contratos comerciais em atraso, incluindo cartões Caixa, com descontos significativos para pagamento à vista. Para outras informações, o cliente pode ligar para o número 0800 726 8068 opção 8, 67 3245 - 5600 (Anastácio) ou 3240 - 2900 Aquidauana), ou se dirigir a qualquer agência do estado com documento de identificação e CPF e verificar se seu contrato está enquadrado na campanha.

