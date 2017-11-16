Caixa abre negociação especial de dívidas em Aquidauana e Anastácio

Oportunidade
Poderão participar clientes Pessoa Física e Jurídica que possuam contratos comerciais em atraso
A Caixa Econômica Federal lançou a campanha #QUITAFACIL nas cidades de Anastácio e Aquidauana. A iniciativa, que tem como objetivo facilitar aos clientes a regularização de contratos em atraso, estará disponível com descontos especiais até o dia 30/12/2017.
Poderão participar clientes Pessoa Física e Jurídica que possuam contratos comerciais em atraso, incluindo cartões Caixa, com descontos significativos para pagamento à vista. Para outras informações, o cliente pode ligar para o número 0800 726 8068 opção 8, 67 3245 - 5600 (Anastácio) ou 3240 - 2900 Aquidauana), ou se dirigir a qualquer agência do estado com documento de identificação e CPF e verificar se seu contrato está enquadrado na campanha.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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