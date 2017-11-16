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Comemoração

EXCLUSIVA: Alunos do CEJAR homenageiam professora Matilde de Oliveira por seu aniversário

Homenagem foi feita na manhã desta quinta-feira (16)

Schimene Duque Weber

Publicado em 16/11/2017 às 10:49

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Na manhã desta quinta-feira (16), alunos da EE Coronel José Alves Ribeiro (CEJAR) fizeram uma homenagem para a professora Matilde de Oliveira, mulher que também dá nome à uma das bandas da escola, em sua residência, na Travessa Joaquim de Oliveira, no Bairro Alto.

Na oportunidade, a banda que recebe o nome da aniversariante e que contém integrantes de faixa etária entre 9 e 12 anos, tocou "Parabéns pra Você", "Asa Branca" e um dobrado. Sob o comando da maestrina Valdeli Nogueira Mendes, o Coral do CEJAR, integrada por crianças e jovens entre 7 e 18 anos, também esteve presente no evento para cantar músicas da cultura regional e participar da condecoração.

A homenageada, que está completando 70 anos hoje, deu entrevista para a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" e falou um pouco sobre seus sentimentos com a realização do ato. "Foi algo muito lindo e inesperado. Eu me emocionei muito, estou emocionada até agora, mas acho que isso reflete o meu trabalho na educação por 52 anos. Eu fui diretora do CEJAR até 2015, por oito anos seguidos. Lá nos anos 90, eu também já tinha sido. Eu deixei meu rastro ali, eu me aposentei nessa escola", disse.

 

*Foto: Luiz Guido Junior

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