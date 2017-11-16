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Desaparecimento

Mulher desaparece após entrar em táxi e causa preocupação nos familiares

Ela está desaparecida desde a última terça-feira (14), em Aquidauana

Schimene Duque Weber

Publicado em 16/11/2017 às 10:00

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Uma mulher identificada como Lucimara Silva dos Santos está desaparecida desde a última terça-feira (14), em Aquidauana.

De acordo com informações da família, no dia do desaparecimento, por volta de 11h30, ela estava no CAPS do município e, em seguida, teria entrado em um táxi, não dando mais notícias desde então. 

Ela tem dois filhos pequenos que não sabem do desaparecimento. A mãe da mulher, identificada como Alice da Silva, aguarda notícias pelo número (67) 99913-1842.

Características

Conforme repassado para a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", ela é alta, branca e estava com uma blusa rosa de renda e calça jeans. 

Outra preocupação da família é pelo fato de que Lucimara toma remédio controlado por conta de problemas de saúde e que, pelo sumiço, ela possa estar com problemas devido à falta de ingestão do medicamento.

 

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