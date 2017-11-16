Mulher que desapareceu ao sair de Caps estava em casa no Nova Aquidauana

Lucimara Silva dos Santos, que estava desaparecida desde terça-feira, foi encontrada nesta quinta-feira, na residência de um homem com quem supostamene se relacionava, no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. A mobilização de amigos e parentes nas redes sociais, com apoio da imprensa e das forças de segurança, auxiliaram na localização.

Segundo a família, o homem tentou escondê-la, mas acabou a deixando e fugindo com medo de ser preso. A vítima, que sofre de problemas psicológicos havia sido vista pela última vez depois de sair do Caps do município e entrar em um táxi.

Familiares, em contato com a reportagem, disseram que Lucimara é incapaz e suspeita que o homem tenha pagado o táxi a para buscá-la. Ela foi entregue à família e encaminhada à Polícia Civil para prestar depoimento.