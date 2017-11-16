Pancadas de chuva podem voltar a atingir Aquidauana nesta quinta-feira

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os dias ensolarados podem acabar nesta quinta-feira (16), em Aquidauana.

A previsão é de que, pela manhã, o céu esteja parcialmente nublado, mas que, durante a tarde e a noite, algumas regiões da cidade podem ficar prepradas para as pancadas isoladas de chuva.

Com temperatura mínima de 26ºC e máxima de 34ºC, a tendência é de que, mesmo com a possibilidade de chuva, o dia seja quente.