Pancadas de chuva podem voltar a atingir Aquidauana nesta quinta-feira

Meteorologia
Previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os dias ensolarados podem acabar nesta quinta-feira (16), em Aquidauana.
A previsão é de que, pela manhã, o céu esteja parcialmente nublado, mas que, durante a tarde e a noite, algumas regiões da cidade podem ficar prepradas para as pancadas isoladas de chuva.
Com temperatura mínima de 26ºC e máxima de 34ºC, a tendência é de que, mesmo com a possibilidade de chuva, o dia seja quente.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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