Vítima que caiu em córrego ia visitar a mãe

Deide Daniel Cordoba, de 36 anos, vítima de acidente de ocorrido na manhã de ontem, perto da ponte do Grego, em Aquidauana, tinha ido visitar a mãe, que vive na região de Cipolândia. De acordo com a Polícia Civil, a vítima morreu depois de cair com o carro da altura de 3,5 metros, dentro de um córrego.

As circunstâncias do suposto acidente são investigadas e o resultado depende de análise feita pela perícia técnica. Conforme apurado, testemunhas acionaram as autoridades falando que Daniel estava morto dentro do Fiat Uno, caído no córrego, perto da Fazenda Flor da Sera. A perícia esteve no local e encaminhou os dados colhidos para exames.