Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 6 vagas de emprego nesta sexta-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

Marmorista (com experiência)

Refilador de carne

Técnico em Segurança do Trabalho

Vendedor Externo (experiência)

Vidraceiro (com experiência)

Vagas regionais (rural e outras cidades)

Campeiro



Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.