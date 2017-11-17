Equipe realiza troca de semáforos danificados em Aquidauana

Trânsito
Equipamentos estavam apresentando problema por conta de descargas elétricas dos temporais que atingiram a cidade nas últimas semanas
Equipes da Prefeitura Municipal de Aquidauana realizam, na manhã desta sexta-feira (17), a troca dos semáforos danificados da Rua Oscar Trindade de Barros com a Rua Giovani Toscano Brito e da Rua Duque de Caxias também com a Rua Giovani Toscano Brito.
De acordo com informações obtidas pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", que esteve presente no lugar para acompanhar a troca, o material estragado precisou ser enviado para Campo Grande, uma vez que o município de origem não possui técnicos especializados nesse tipo de conserto.
Um dos profissionais que estavam no local administrando a ação explicou que, apesar das constantes reclamações sobre a falta de sinalização correta nas ruas, a Prefeitura possui pressa em sanar a situação. "Nós dependemos do serviço da Capital, mas queremos terminar o conserto o mais rápido possível", justificou.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS