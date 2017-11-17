Equipe realiza troca de semáforos danificados em Aquidauana

Equipes da Prefeitura Municipal de Aquidauana realizam, na manhã desta sexta-feira (17), a troca dos semáforos danificados da Rua Oscar Trindade de Barros com a Rua Giovani Toscano Brito e da Rua Duque de Caxias também com a Rua Giovani Toscano Brito.

De acordo com informações obtidas pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", que esteve presente no lugar para acompanhar a troca, o material estragado precisou ser enviado para Campo Grande, uma vez que o município de origem não possui técnicos especializados nesse tipo de conserto.

Um dos profissionais que estavam no local administrando a ação explicou que, apesar das constantes reclamações sobre a falta de sinalização correta nas ruas, a Prefeitura possui pressa em sanar a situação. "Nós dependemos do serviço da Capital, mas queremos terminar o conserto o mais rápido possível", justificou.