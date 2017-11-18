Paulista radicada em Aquidauana cria grupos para ajudar pessoas carentes

A partir das dificuldades que teve quando gestante, a vendedora Juliana Brandão da Silva, de 37 anos, criou um grupo de apoio para pessoas necessitadas de Aquidauana. Por meio de contatos via WhatsApp e Facebook, ela colhe doações e distribui para famílias carentes. O projeto começou em fevereiro deste ano e já teve diversos beneficiados.

Juliana, que é natural de São Paulo, explica que está há 13 anos em Aquidauana, mas que viveu por dois anos em Sidrolândia, oportunidade em que ficou grávida e sentiu na pele algumas dificuldades. "Quando tive meu filho, não tive ninguém lá que me estendeu a mão", disse ela que hoje se propõe a ajudar.

Ela administra um grupo de WhatsApp e uma página no Facebook, por onde recebe doações. "Temos os grupos onde publicamos os dias dos bazares e recebemos muitas doações, inclusive roupas de bebês. Hoje estasmo separando materiais para gestantes carentes que estão na maternidade do hospital", disse.

Juliana lembra ainda que, além de roupas, e alimentos, também recebem móveis e até mesmo quantias simbólicas em dinheiro destinadas apenas para o pagamento de combustível. Já que é preciso veículo para entrega de cestas básicas e móveis. "Nós dependemos de ajuda para poder ajudar, já que não recebemos nada da prefeitura". Interessados podem entrar em contato através do Facebook: Jhullienne Brandão.