Domingo poderá ser chuvoso, diz Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) liberou seu boletim meteorológico e, de acordo com os dados divulgados, o domingo poderá ser chuvoso em Aquidauana.

Durante o período da manhã o céu deverá permanecer nublado e com pancadas de chuva isoladas. Já durante a tarde e a noite, além de muitas nuvens, trovoadas isoladas deverão ser registradas.

A temperatura mínima prevista para todo o dia é de 21ºC, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 26ºC.