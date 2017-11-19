Domingo poderá ser chuvoso, diz Inmet

Meteorologia
Os dados meteorológicos foram divulgados nesta manhã
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) liberou seu boletim meteorológico e, de acordo com os dados divulgados, o domingo poderá ser chuvoso em Aquidauana.
Durante o período da manhã o céu deverá permanecer nublado e com pancadas de chuva isoladas. Já durante a tarde e a noite, além de muitas nuvens, trovoadas isoladas deverão ser registradas.
A temperatura mínima prevista para todo o dia é de 21ºC, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 26ºC.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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