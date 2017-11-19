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Mulher busca ajuda para encontrar parentes de sua mãe, que não os vê há 53 anos

Informações foram apuradas pelo jornal 'Aquidauana Notícias', que recebeu, via WhatsApp, o pedido de ajuda

Schimene Duque Weber

Publicado em 19/11/2017 às 08:45

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Através de uma mensagem no WhatsApp, uma mulher identificada apenas como Patrícia, pediu ajuda ao jornal 'Aquidauana Notícias' para conseguir encontrar os parentes de sua mãe, que não os vê há 53 anos. Ela, atualmente, mora em Brasília e deseja estar pessoalmente em Aquidauana, mas precisa de informações sobre o paradeiro de seus familiares.

História

De acordo com as mensagens de Patrícia, há 53 anos, Renilda Rodrigues Rondon, sua mãe, quando tinha apenas 12 anos, seguiu para o Rio de Janeiro juntamente com uma família, prestando serviços domésticos. Desde então, ela nunca mais teria retornado à Aquidauana, perdendo completamente o contato com seus parentes. 

Quando ainda era bebê, os pais de Renilda se separaram e, no ato de separação, seu pai, Januário Alves Rondon, levou apenas seu filho Rubens. Renilda e sua irmã Rute ficaram com a avó materna, Domingas Ricarde.

A mulher ainda se lembra de uma tia chamada Ivanir Rodrigues, casada com Valdemar, além de uma prima de sua mãe, chamada Edite Ricarde Leite.

Patrícia ainda informou que sua mãe se lembra de que o 'tio Valdemar' trabalhava na via férrea da cidade e finalizou dizendo que essas são as únicas informações que possui sobre seus familiares.

Contato

Caso alguém conheça alguma das pessoas citadas, o contato de Patrícia, em Brasília, é o (61) 98485-5054. O jornal 'Aquidauana Notícias' também disponibilizou o telefone para um possível reconhecimento, que é (67) 99660-1100.

Informações sobre o paradeiro de qualquer integrante da família também podem ser repassadas para o jornal "O Pantaneiro", através dos números (67) 99956-8321, (67) 3241-4444 ou (67) 3241-3254.

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